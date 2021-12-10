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Только для вакцинированных: в Будапеште открыли рождественские ярмарки

Автор: Иванна Шовкун

Традиционные рождественские ярмарки открылись на главных площадях столицы Венгрии Будапешта только для людей, вакцинированных от COVID-19. Они привлекли множество туристов и местных жителей, несмотря на то, что сейчас Европа борется с новой волной коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед тем, как попасть на праздничные ярмарки, посетители должны пройти контрольно-пропускные пункты, где обязаны показать сертификаты о вакцинации против COVID-19 или справку о выздоровлении.

Согласно с правилами, люди могут находится на ярмарках без масок. Они требуются лишь в закрытых помещениях.

Год назад в Будапеште не было праздничных уличных празднований Рождества, поскольку Венгрия находилась под полной изоляцией из-за вируса до появления вакцины от него.

В период четвертой волны COVID-19 в Венгрии действуют правила, что посетители мероприятий с более чем 500 участниками должны предъявить доказательства вакцинации или справку о выздоровлении от инфекции. Рестораны, магазины, торговые центры и школы открыты для всех.

Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.

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