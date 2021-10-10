Вакцинировали 90% взрослых: Малайзия открывает границы для путешествий

Как объявил премьер-министр страны Исмаил Сабри Яакоб, правительство разрешило вакцинированным малайзийцам выезжать за границу без обращения за получением разрешения.

Он добавил, что правительство готовится к фазе COVID-19, когда больше не будет жестких ограничений, даже если количество случаев будет расти.

"Мы должны приучать себя жить с COVID-19, потому что COVID-19 не может быть полностью уничтожен", - пояснил глава правительства.

По состоянию на субботу, из 32-миллионного населения Малайзии почти 65%, в том числе дети от 12 до 17 лет, были полностью вакцинированы от коронавируса. Всего в стране подтвердили уже 2,3 млн случаев заражения.