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Вакцинировали 90% взрослых: Малайзия открывает границы для путешествий

Автор: Дмитрий Левицкий

Малайзия в понедельник, 11 октября, откроет свои границы для путешествий между штатами и за границу. На такой шаг пошли после того, как от коронавируса вакцинировали 90% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как объявил премьер-министр страны Исмаил Сабри Яакоб, правительство разрешило вакцинированным малайзийцам выезжать за границу без обращения за получением разрешения.

Он добавил, что правительство готовится к фазе COVID-19, когда больше не будет жестких ограничений, даже если количество случаев будет расти.

"Мы должны приучать себя жить с COVID-19, потому что COVID-19 не может быть полностью уничтожен", - пояснил глава правительства.

По состоянию на субботу, из 32-миллионного населения Малайзии почти 65%, в том числе дети от 12 до 17 лет, были полностью вакцинированы от коронавируса. Всего в стране подтвердили уже 2,3 млн случаев заражения.

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