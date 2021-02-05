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Вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине вакцинацию от коронавируса будут проводить двумя способами. При этом в Украине могут одновременно храниться до 30 миллионов доз вакцин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация будет проводиться при помощи мобильных бригад и на базе пунктов прививок.

"Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов", - заявил Ляшко.

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В Минздраве отметили, что госпредприятие "Укрвакцина" способна принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.

"Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности. Районный уровень - 490 пунктов хранения, смогут хранить до 2-4 недельных объемов", - добавил Ляшко.

Отметим, вакцинация в Украине, предварительно, должна начаться с 15 февраля. В рамках первой волны вакцинации будет использован препарат Pfizer. В Минздраве сообщали, что компания в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины в Украине.

Также сообщалось, что в Украине на следующей неделе запустят информационный портал о вакцинации от коронавируса.

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