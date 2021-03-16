Вакцинацию поддержали религиозные лидеры: им делают прививки в прямом эфире

Вакцинацию в Украине поддержали религиозные лидеры. Сегодня им делают прививки от COVID в прямом эфире.

Кроме того, в прямом эфире прививки получат пять украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.

Сообщается, что прививки получат верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ), представитель Федерации еврейских общин в Киеве Леонид Барац. Также вакцинируют представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого.

Напомним, ранее Православная церковь Украина заявила, что нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры. Церковь подчеркнула, что вакцинация не противоречит ни заповедям, ни основам христианской веры.

Подробнее о процедуре вакцинации в Украине читайте в материале "Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки".