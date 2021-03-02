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На вакцинацию от COVID записались более 45 тысяч украинцев

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 16:04
На вакцинацию от COVID записались более 45 тысяч украинцев Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации сообщает, что на вакцинацию от COVID записались более 45 тысяч украинцев. Граждане могут зарегистрироваться онлайн без очередей и лишних бумажек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"На сегодняшний день уже более 45 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. В приложении Дия - 39153, а на портале Дия - 5344 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, утром министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 1 марта на вакцинацию в Украине записались более 44 тысяч человек. Активнее всего люди записываются в очередь через мобильное приложение "Дия".

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава объяснил низкие показатели вакцинации от COVID на первом этапе тем, что медики отказываются делать прививки, поскольку недавно переболели и имеют антитела. Кроме того, часть медиков не хочет прививаться из-за личных взглядов.

Также ранее стало известно, почему разрешили внеочередную вакцинацию общественных деятелей.

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