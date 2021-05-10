На вакцинацию от COVID в Украине записалось более полумиллиона человек

Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют медиков и работников заведений здравоохранения; жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов; участников Операции объединенных сил на Востоке Украины; социальных работников; священнослужителей; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников; людей в возрасте от 65 лет.

При этом приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

В Минздраве напомнили, что человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.