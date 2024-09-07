Вакцинація від правця і кашлюка: що не можна робити після щеплення

В Україні триває кампанія з додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця для дорослих і дітей. Для безкоштовного щеплення у регіони постачаються понад 1,8 млн доз вакцин.
РБК-Україна розповідає, чим небезпечні ці хвороби та що не можна робити після щеплення.
Як зазначають у Центрі громадського здоров'я України (ЦГЗ), кашлюк, дифтерія та правець – це інфекційні хвороби, які за важкого перебігу можуть бути смертоносні.
У хворих на кашлюк бувають тривалі напади кашлю. Хвороба може викликати тимчасову зупинку дихання у немовлят.
Дифтерія вражає слизову оболонку горла, утворюючи плівки, які можуть ускладнювати дихання. Також – серце, нирки, нервову систему.
Правець – інфекція, спори якої містяться у ґрунті та кишковому тракті тварин. Заразитися можна через рану у шкірі. Хвороба вражає нервову систему, призводячи до сильних м’язових спазмів. Смертність може сягати 80%.
Вакцинація від цих інфекцій передбачена Національним календарем щеплень. Дітям вакцину вводять у віці 2, 4, 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація. У 6 та 16 років дітей ревакцинують проти дифтерії та правця.
Дорослим варто вакцинуватися проти дифтерії та правця кожні 10 років.
Фото: Щеплення дітей (gettyimages.com)
Після щеплення від кашлюка, дифтерії та правця від людина 30 хвилин проводить під медичним наглядом, а потім може робити звичні речі. Зокрема, можна приймати ванну чи душ, робити легкі фізичні вправи.
У ЦГЗ рекомендують після щеплення їсти здорову їжу, пити достатньо води, більше відпочивати.
Проте є низка речей, які не можна робити після введення вакцини:
Також варто стежити за самопочуттям. Якщо буде легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу – це нормальні реакції. Якщо температура тримається 37,5°C більше 3 днів, не зникає біль у місці уколу або виникають інші симптоми, варто звернутися до лікаря.
Уся вакцинація за Національним календарем щеплень – безкоштовна. Щоб вакцинуватися, дорослому чи дитині треба звернутися до сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров’я.Якщо людина не пам’ятає, чи отримував раніше таке щеплення, сімейний лікар складе індивідуальний графік вакцинації з мінімальними інтервалами для забезпечення ефективного імунітету.
Нагадаємо, ми писали, що в Україні діє затверджений календар щеплень, який передбачає не лише вакцинацію дітей, але й дорослих.
Також ми розповідали, як дізнатися свій вакцинальний статус.
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При підготовці матеріалу використані джерела: сайти Центру громадського здоров'я, МОЗ України.