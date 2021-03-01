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Вакцинация в Украине: за выходные сделали всего 90 прививок

Автор: Владислав Красинский

Вакцинация в Украине вчера, 28 февраля, не проводилась. За минувшие выходные прививки от COVID получили всего 90 человек.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к процессу вакцинации.

"В субботу работала только половина бригад. 90 врачей получили прививки. В воскресенье вакцинации не было", - уточнил он.

По словам собеседника, мобильные бригады работали шесть дней подряд, потому воскресенье выбрали днем отдыха.

"С понедельника вакцинация возобновлена в обычном режиме", - добавил источник.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже до конца 2021 года все желающие в Украине смогут вакцинироваться. На сегодня Украина имеет контракты на 30 млн доз вакцин.

За первые три дня вакцинации в Украине прививки от COVID получили более 3 000 человек. По количеству вакцинированных лидирует Николаевская область, далее идут Днепропетровская, Донецкая, Полтавская и Черкасская области. Вакцинация началась 24 февраля после того, как в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства.

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