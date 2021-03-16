Вакцинация в Украине: суточная динамика выросла в несколько раз

Сообщается, что вчера прививки от COVID получили 8 928 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 62 083 человека.

Вакцинацию проводят 193 мобильные бригады по иммунизации. А в лист ожидания на прививки записались более 265 000 украинцев.

Фото: статистика вакцинации в Украине (t.me/mozofficial)