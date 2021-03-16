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Вакцинация в Украине: суточная динамика выросла в несколько раз

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 08:58
Вакцинация в Украине: суточная динамика выросла в несколько раз Фото: вакцинация в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине за минувший день ускорилась, и за 15 марта прививку от COVID получили почти 9 000 человек. За день до этого вакцинировали немногим более 2 000 украинцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram.

Сообщается, что вчера прививки от COVID получили 8 928 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 62 083 человека.

Вакцинацию проводят 193 мобильные бригады по иммунизации. А в лист ожидания на прививки записались более 265 000 украинцев.

Вакцинация в Украине: суточная динамика выросла в несколько раз

Фото: статистика вакцинации в Украине (t.me/mozofficial)

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что планируется выход на показатель в 5 млн прививок от COVID в месяц. Однако потенциально этот показатель может быть и вдвое выше, но все упирается в количество полученных вакцин. То есть с новыми поставками темпы вакцинации будут ускоряться еще больше.

При этом, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, с нынешними объемами могут выйти на показатель 14 тысяч привитых в день. Он также отметил, что обсуждал с представителями местной власти ускорение вакцинальной кампании.

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