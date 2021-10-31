Вакцинация в Украине: за сутки привились почти 178 тысяч человек
Фото: в Украине продолжается вакцинальная кампания (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
За сутки сделали прививку 177 765 человек:
- одну дозу - 133 251 человек,
- полностью вакцинировались - 44 514 человек.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего сделали 17 577 773 прививки.