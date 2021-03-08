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Вакцинация в Украине: за сутки привили еще почти тысячу человек

Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине продолжается и на выходных, за минувшие сутки прививки получили почти 1 000 человек. Общее число вакцинированных приближается к 18 000.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Сообщается, что 910 человек получили вакцину от COVID-19 за минувшие сутки. С начала кампании первой дозой вакцинировано 17 947 украинцев.

Число прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Волынская область - 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 40 прививок;
  • Донецкая область - 240 прививок;
  • Закарпатская область - 10 прививок;
  • Запорожская область - 10 прививок;
  • Киевская область - 60 прививок;
  • Луганская область - 180 прививок;
  • Львовская область - 90 прививок;
  • Одесская область - 40 прививок;
  • Полтавская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 40 прививок;
  • Харьковская область - 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 20 прививок;
  • Черкасская область - 40 прививок.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 конкретной партией вакцины компании AstraZeneca после того, как после прививки умер человек. В частности, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У еще одной пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В то же время США увеличивают темпы вакцинации, сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек в день.

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Новости Украины ВакцинавакцинацияКоронавирус
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