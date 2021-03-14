Вакцинация в Украине: суточная динамика упала более чем в два раза

За минувшие сутки существенно снизилась динамика вакцинации в Украине от коронавируса. Вчера прививки получили в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавірус_інфо".
Сообщается, что 13 марта прививки получили 3 596 человек. Притом, что еще днем ранее вакцинировали более 9 000 человек.
Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 784), наименьшее - в Черниговской области (926 прививок).
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что темпы вакцинации в Украине были невысокими из-за выходных дней и в связи с праздниками. По его мнению, о динамике стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала. Кроме того, Ляшко подчеркнул, что темпы прививочной кампании в Украине сравнимы с Францией.
Отметим, вакцинация продолжается уже более двух недель, и президент Владимир Зеленский требовал не останавливать ее на выходные и праздники.