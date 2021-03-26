Вакцинация в Украине: от COVID привили еще 18 738 человек

В Украине за прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 человек. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один украинец.
Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами и 483 пунктами прививки.
Количество заболеваний прививок за сутки в регионах:
По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.
Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Это вторая вакцина от COVID, которую получила Украина. Первой была Covishield индийского производства.
Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. При этом Степанов надеется, что Украина получит разрешение на экспорт данной вакцины из Индии в апреле.