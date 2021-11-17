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Вакцинация в Украине. 40% взрослых украинцев получили первую дозу: в каких областях больше всего

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 40% взрослых украинцев получили хотя б одну дозу вакцины от коронавируса. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

"По состоянию на сегодня по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет", - сообщил он.

Вместе с Украиной 40% отметку пересекли 8 областей и город Киев. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации, отметил Ляшко.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан.

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Вакцинация