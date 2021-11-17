ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Вакцинация в Украине. 40% взрослых украинцев получили первую дозу: в каких областях больше всего

Новина українською →
Киев, Среда 17 ноября 2021 10:34
Вакцинация в Украине. 40% взрослых украинцев получили первую дозу: в каких областях больше всего Фото: 40% взрослых украинцев получили первую дозу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 40% взрослых украинцев получили хотя б одну дозу вакцины от коронавируса. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

"По состоянию на сегодня по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет", - сообщил он.

Вместе с Украиной 40% отметку пересекли 8 областей и город Киев. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации, отметил Ляшко.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
Минздрав намерен ужесточить правила карантина для "желтой" зоны
Минздрав намерен ужесточить правила карантина для "желтой" зоны
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"