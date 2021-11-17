Вакцинация в Украине. 40% взрослых украинцев получили первую дозу: в каких областях больше всего
Фото: 40% взрослых украинцев получили первую дозу (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине 40% взрослых украинцев получили хотя б одну дозу вакцины от коронавируса. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.
"По состоянию на сегодня по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет", - сообщил он.
Вместе с Украиной 40% отметку пересекли 8 областей и город Киев. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации, отметил Ляшко.