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Вакцинация или тестирование: в Литве назвали условия работы для учителей

Автор: Роман Тверденко

Учителя Литвы должны будут привиться от коронавируса, чтобы продолжить работать в школах. В случае отказа от вакцинации им надо будет сдавать ПЦР-тест каждые 10 дней.

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Об этом сообщает Delfi.

Представитель министерства образования Тимас Даукантас заявил, что в случае отказа от обоих процедур, учителей будут отстранять от работы и не выплачивать зарплату до тех пор, пока не будет выполнено требование или педагог не уйдет на другое место работы.

"Педагоги могут привиться, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят положение, и привьются", – сказал Тимас Даукантас.

В понедельник сообщалось, что в Литве подтвердили заражение новым "британским" штаммом коронавируса. Мутировавший штамм выявили у жительницы Вильнюса.

Также в конце января правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 28 февраля.

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