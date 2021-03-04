Вакцинация в ООС: менее 20% военных согласились на прививку

Как рассказал Олим, по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса получили 772 человека из состава Объединенных сил.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", - сказал он.

Главный эпидемиолог ВСУ добавил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то с 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие", - пояснил Олим.