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Вакцинация в ООС: менее 20% военных согласились на прививку

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал, как проходит COVID-вакцинация военнослужащих в зоне операции Объединенных сил. По его словам, на прививку согласились всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как рассказал Олим, по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса получили 772 человека из состава Объединенных сил.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", - сказал он.

Главный эпидемиолог ВСУ добавил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то с 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие", - пояснил Олим.

Напомним, вакцинация от коронавируса военнослужащих ООС началась 25 февраля.

Добавим, по состоянию на 4 марта первую дозу вакцины от коронавируса уже получили почти 10 тысяч украинцев.

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Новости Украины ДонбассвакцинацияООСКоронавирус
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