Вакцинация вне очереди в Украине: Ляшко объяснил, кто может получить прививку

Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозки таких доз запрещены. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.

"Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей, для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасная и целесообразна", - отметил Ляшко.

Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесены:

участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;

выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.

Региональные Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае обнаружения остатков доз в конкретный день.

Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из них сможет вакцинироваться.

Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение часа до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз.

Отдельно стоит отметить, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.