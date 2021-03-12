Вакцинация вне очереди в Украине: Ляшко объяснил, кто может получить прививку

Приказом Министра здравоохранения в начале марта внесены изменения в Дорожную карту вакцинации. Это позволило популяризировать прививки против коронавируса путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.
Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозки таких доз запрещены. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.
"Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей, для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасная и целесообразна", - отметил Ляшко.
Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесены:
Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из них сможет вакцинироваться.
Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение часа до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз.
Отдельно стоит отметить, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, первым из чиновников публично вакцинировался от COVID министр здравоохранения Максим Степанов.
Позже привился от коронавируса и президент Владимир Зеленский.
Отметим, по состоянию на 12 марта, в Украине вакцинировали более 38 тысяч человек.