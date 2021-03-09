Вакцинация, а не локдаун: Зеленский назвал выход из нынешней ситуации с COVID

Президент Владимир Зеленский считает, что выходом из нынешней ситуации с COVID должна стать вакцинация в Украине , а не очередной локдаун. При этом сначала необходимо вакцинировать медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Об этом он заявил на селекторном совещании с представителями правительства, передает сайт президента .

"Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс вакцинации в Украине уже идет не по плану. Ожидалось, что до конца прошлой недели будут уже прививать по 10 000 человек в день, но пока вышли только на показатель в 3 000.

Также сообщалось, что с 1 марта запустили предварительную запись на вакцинацию через портал "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения. При этом запись подвязана под поставку вакцин.