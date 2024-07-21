Вакцинація лише для дітей? В МОЗ розвіяли поширений міф

Існує популярна думка про те, що вакцинація необхідна лише дітям. Втім, це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
"Усі ми, незалежно від віку, повинні захищати себе від інфекційних захворювань і дбати про своє здоров'я", - пише МОЗ.
Зокрема захисту потребують й дорослі. Як приклад:
"Радимо перевірити разом зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, від яких інфекцій вам потрібно оновити захист і коли це зробити", - відзначили у МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен.
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