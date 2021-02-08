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Вакцинация за кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро

Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19. Средства пойдут на закупку вакцин и оборудования для хранения.

Об этом на брифинге сказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

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Как напомнил чиновник, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министр здравоохранения Максим Степанов уполномочен на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение ЕИБ.

По его словами, правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине.

"Кабмин получил подтверждение о выделении 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики", - сообщил Иващенко и добавил, что соответствующие изменения будут внесены в соглашение ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябяре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в ЕИБ с просьбой рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпошты".

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