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Вакцинация за кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 11:40
Вакцинация за кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19. Средства пойдут на закупку вакцин и оборудования для хранения.

Об этом на брифинге сказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Как напомнил чиновник, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министр здравоохранения Максим Степанов уполномочен на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение ЕИБ.

По его словами, правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине.

"Кабмин получил подтверждение о выделении 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики", - сообщил Иващенко и добавил, что соответствующие изменения будут внесены в соглашение ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябяре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в ЕИБ с просьбой рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпошты".

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