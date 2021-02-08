Вакцинация за кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19. Средства пойдут на закупку вакцин и оборудования для хранения.

Об этом на брифинге сказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Как напомнил чиновник, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министр здравоохранения Максим Степанов уполномочен на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение ЕИБ.

По его словами, правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине.

"Кабмин получил подтверждение о выделении 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики", - сообщил Иващенко и добавил, что соответствующие изменения будут внесены в соглашение ближайшее время.