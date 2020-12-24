ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Первый этап вакцинации в Украине запланирован на январь, но сроки могут сместиться

Четверг 24 декабря 2020 18:08
Первый этап вакцинации в Украине запланирован на январь, но сроки могут сместиться
Автор: Роман Тверденко

Начало первого этапа вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на январь. Но его сроки могут быть несущественно сдвинуты.

Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что за 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для пристарелых, а также военнослужащие, участвующие в войне на Донбассе.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - сказал Степанов.

Сегодня Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация врачей начнется в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь