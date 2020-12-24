Первый этап вакцинации в Украине запланирован на январь, но сроки могут сместиться

Начало первого этапа вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на январь. Но его сроки могут быть несущественно сдвинуты.

Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что за 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для пристарелых, а также военнослужащие, участвующие в войне на Донбассе.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - сказал Степанов.

Сегодня Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация врачей начнется в феврале.