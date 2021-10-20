Вакцинация или изоляция. Киев - на пороге "красной" зоны, ситуация ухудшается ежедневно

За минувшие сутки в Киеве - более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии.

"Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений - массовая вакцинация", - заявил Кличко.

По его словам, 98% госпитализированных в больницы - не привитые, а умирают, в абсолютном предпочтении, не вакцинированные пациенты.

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой: либо вакцинация, либо - изоляция!", - заявил Кличко.