Вакцинация детей в Украине: как получить прививку от COVID-19

Для вакцинации ребенка от коронавируса необходимо иметь с собой лишь форму 063/0, в которую внесены все плановые прививки ребенка. Ее можно получить у семейного врача или педиатра.

Прививку детям делают исключительно вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром по прививке", - говорится в сообщении.

Данные о вакцинации ребенка возможно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои вакцинации», если медучреждение, где была сделана прививка, работает с Helsi.

"Чтобы просматривать прививку ребенка нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе", - пишут на портале Helsi.