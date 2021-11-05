Вакцинация детей в Украине: как получить прививку от COVID-19

В Украине прививку от коронавируса могут получить дети в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинируют несовершеннолетних в медицинских учреждениях и и в центрах массовой вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Helsi в Telegram.
Для вакцинации ребенка от коронавируса необходимо иметь с собой лишь форму 063/0, в которую внесены все плановые прививки ребенка. Ее можно получить у семейного врача или педиатра.
Прививку детям делают исключительно вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
"Обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром по прививке", - говорится в сообщении.
Данные о вакцинации ребенка возможно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои вакцинации», если медучреждение, где была сделана прививка, работает с Helsi.
"Чтобы просматривать прививку ребенка нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе", - пишут на портале Helsi.
Напомним, в США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей возрастом от 5 до 11 лет.
Но также в США отложили одобрение препарата Moderna от COVID-19 для подростков из-за возможных рисков.