Вакцинация детей: как прививают несовершеннолетних от COVID в разных странах мира

Великобритания

Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации рекомендовал прививать подростков в возрасте 16-17 лет. Зато в стране запрещено вакцинировать детей 12-15 лет, а также тех, кому нельзя делать прививки по состоянию здоровья.

Франция

Более 2 млн детей в возрастной группе 12-17 лет получили первую дозу вакцины от COVID. Это вызвало ожесточенные споры в стране, поэтому правительство разрешило прививать детей от 12 до 15 лет по разрешению только одного из родителей.

Испания

В Испании вакцинальная компания возглавляется отдельно в каждом регионе. Так что более 40% подростков в возрасте от 12 до 19 лет получили по крайней мере одну дозу вакцины в одном регионе, а в другом вакцинированы только 1%. При этом центральное правительство заявило о намерении ввести вакцинацию подростков как минимум за две недели до начала учебного года.

Италия

В Италии планируют вакцинировать большинство подростков до начала нового учебного года. Вакцина Pfizer была разрешена для детей в возрасте от 12 до 15 лет в конце мая, а на прошлой неделе прививка препаратом Moderna была одобрена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Так, почти 35% подростков в возрасте от 12 до 19 лет сделали первую прививку, а 18% получили две дозы.

Нидерланды

В Нидерландах начали предлагать прививки детям старше 12 лет в начале прошлого месяца, при этом решение о том, следует ли вакцинироваться, оставлено на усмотрение ребенка.

Швеция

В Швеции начали открывать пункты прививания от COVID для детей. В стране планируют вакцинировать подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Однако детям от 12 лет также могут делать прививки, но лишь в особых условиях, таких как принадлежность к группе риска или проживание с людьми из группы риска.

Германия

В стране 20% детей 12-17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В Минздраве заявили, что вскоре подростки смогут сами принимать решения по иммунизации. Медики же рекомендуют прививать детей в случае, если они находятся в группе риска.

США

В США около 40% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Сначала волна вакцинаций была довольно высока, однако замедлилась после случаев миокардита или воспаления сердечной мышцы после прививки. Сейчас медики продолжают рекомендовать вакцинировать всех детей старше 12 лет.

Украина

В Черновицкой области сделали первые прививки детям в возрасте от 13 до 16 лет. По словам родителей подростков, решение пройти иммунизацию было принято из-за выезда за границу и хронических заболеваний.