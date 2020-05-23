ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вакцинация детей оказалась под угрозой, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 22:51
Вакцинация детей оказалась под угрозой, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (mid.ru)

Программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена

Вакцинация детей оказалась под угрозой. Причиной этого стала пандемия коронавируса, которая во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба WHO.

По его словам, программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, что является риском для 80 млн детей во всем мире.

"Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", - заявил Гебреисус.

Он призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир. По его словам, "псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей".

Напомним, в ВОЗ призвали правительства стран не прекращать программы вакцинации из-за пандемии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ВОЗвакцинация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь