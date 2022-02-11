Вакцинация детей. В Минздраве рассказали, как сделать COVID-прививку несовершеннолетним

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.
"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет", - отметила чиновница.
В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь:
Напомним, за прошлые сутки в Украине сделали более 72 тысячи прививок от коронавируса.
Как сообщало РБК-Украина ранее, в Европейском союзе по состоянию на начало февраля свыше 70% взрослого населения получили COVID-прививки.