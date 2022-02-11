Вакцинация детей. В Минздраве рассказали, как сделать COVID-прививку несовершеннолетним

"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет", - отметила чиновница.

В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь: