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Вакцинация детей. В Минздраве рассказали, как сделать COVID-прививку несовершеннолетним

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.

"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на средину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков возрастом от 12 до 18 лет", - отметила чиновница.

В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка, нужно обратиться в центр вакцинации. Кроме того, с собой необходимо иметь:

  • свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;
  • идентификационный код;
  • согласие одного из родителей или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

Напомним, за прошлые сутки в Украине сделали более 72 тысячи прививок от коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Европейском союзе по состоянию на начало февраля свыше 70% взрослого населения получили COVID-прививки.

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Вакцинация