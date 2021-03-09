Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек

Так, за вчера в стране привили 1171 человека. При этом больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 294 прививки.

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 30 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 294 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 187 прививок;

Киевская область - 120 прививок;

Луганская область - 110 прививок;

Львовская область - 30 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 40 прививок;

Херсонская область - 20 прививок;

Хмельницкая область - 20 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 50 прививок.

За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (2474 прививки), меньше всего - в Сумской области (350 прививок).