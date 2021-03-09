Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек

В Украине за сутки от коронавируса привили более тысячи человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 19 118 человек.
Так, за вчера в стране привили 1171 человека. При этом больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 294 прививки.
Количество прививок, проведенных в регионах:
За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (2474 прививки), меньше всего - в Сумской области (350 прививок).
Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что для победы над COVID необходимо прививать 100 тысяч украинцев в день.
Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране выявили 3261 новый случай коронавируса.