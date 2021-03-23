Вакцинация от COVID в Украине: привили еще почти 11 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса . Все - первая доза.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве - 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:

Винницкая область - 490 прививок;

Волынская область - 200 прививок;

Днепропетровская область - 960 прививок;

Донецкая область - 150 прививок;

Житомирская область - 590 прививок;

Закарпатская область - 500 прививок;

Запорожская область - 310 прививок;

Ивано-Франковская область - 454 прививки;

Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 300 прививок;

Луганская область - 150 прививок;

Львовская область - 880 прививок;

Киев - 1030 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 320 прививок;

Полтавская область - 620 прививок;

Ровенская область - 400 прививок;

Сумская область - 450 прививок;

Тернопольская область - 510 прививок;

Харьковская область - 310 прививок;

Херсонская область - 510 прививок;

Хмельницкая область - 160 прививок;

Черновицкая область - 110 прививок;

Черниговская область - 100 прививок;

Черкасская область - 840 прививок.

Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.

Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы - один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.