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Вакцинация от COVID в Украине: привили еще почти 11 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все - первая доза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве - 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:

  • Винницкая область - 490 прививок;
  • Волынская область - 200 прививок;
  • Днепропетровская область - 960 прививок;
  • Донецкая область - 150 прививок;
  • Житомирская область - 590 прививок;
  • Закарпатская область - 500 прививок;
  • Запорожская область - 310 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 454 прививки;
  • Киевская область - 310 прививок;
  • Кировоградская область - 300 прививок;
  • Луганская область - 150 прививок;
  • Львовская область - 880 прививок;
  • Киев - 1030 прививок;
  • Николаевская область - 250 прививок;
  • Одесская область - 320 прививок;
  • Полтавская область - 620 прививок;
  • Ровенская область - 400 прививок;
  • Сумская область - 450 прививок;
  • Тернопольская область - 510 прививок;
  • Харьковская область - 310 прививок;
  • Херсонская область - 510 прививок;
  • Хмельницкая область - 160 прививок;
  • Черновицкая область - 110 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок;
  • Черкасская область - 840 прививок.

Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.

Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы - один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.

Отметим, по сравнению с вчерашним днем, в стране сделали на более чем 8 тысяч прививок больше.

Напомним, вчера в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.

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Новости Украины вакцинациявакцина от коронавируса
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