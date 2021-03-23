Вакцинация от COVID в Украине: привили еще почти 11 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все - первая доза.
Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве - 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:
Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.
Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы - один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.
Отметим, по сравнению с вчерашним днем, в стране сделали на более чем 8 тысяч прививок больше.
Напомним, вчера в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.