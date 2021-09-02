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Вакцинация от COVID: сколько украинцев верит в заговор фармацевтов и чипирование

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 13:59
Вакцинация от COVID: сколько украинцев верит в заговор фармацевтов и чипирование Фото: в чипирование верит около 5% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года каждый десятый опрошенный в Украине (10,2%) разделял версию о том, что вакцинацию от COVID-19 инициировали международные корпорации ради собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет. Разницы в ответах между регионами Украины нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Института социальной и политической психологии НАПН Украины.

По данным опроса, еще 5,7% считают, что вакцинация является лишь операцией прикрытия, на самом деле вместо вакцин людям вводят неизвестные вещества или устройства, чтобы контролировать их сознание и поведение.

Кроме того, 15,1% завили, что вакцинация несет риски для здоровья большие, чем сама болезнь

В то же время 43,4% опрошенных заявили, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, однако каждый должен решать сам за себя - вакцинироваться или нет. А 10,2% считают, что вакцинация - единственное средство преодоления пандемии, поэтому должна быть обязательной для всех граждан.

Вакцинация от COVID: сколько украинцев верит в заговор фармацевтов и чипирование

Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины провел опрос с 1 по 12 августа 2021 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом интервьюирования 1200 респондентов. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Напомним, в Минздраве планируют сделать к началу сентября 2021 года около 10 млн прививок от COVID-19.

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