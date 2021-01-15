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Вакцинация от COVID началась в 46 странах

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день в 46 странах началась вакцинация от коронавируса. При этом 38 из них - это страны с высоким уровнем дохода.

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Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао на брифинге.

По ее словам, глобальный механизм COVAX призван скорректировать ситуацию с тем, чтобы вакцинация от COVID началась и в странах с низким уровнем дохода.

"Не в январе, но, надеемся, уже в феврале у нас будут хорошие новости", - заявила она.

Напомним, комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью. Однако его могут уравнять с отрицательным COVID-тестом.

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