Вакцинация от COVID-19 в Украине во время войны: в Минздраве объяснили, в чем отличие

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Игорь Кузин.

Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 3,5 тыс. пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1,4 тыс. мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

"В настоящее время тысяча пунктов прививок, почти тысяча мобильных бригад и около 350 массовых центров вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников. Это, безусловно, влияет на темпы вакцинации. До 24 февраля мы проводили около 100 тыс. прививок ежедневно. Теперь - 50-60 тыс. в неделю", - рассказал он.

По словам Кузина, сейчас используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer.

"Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.