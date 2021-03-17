Вакцинация от COVID-19: сколько украинцев планируют делать прививки

Тем, кто сказал, что не готов вакцинироваться, задавали открытый вопрос, почему они не готовы. Среди них 38% не доверяют вакцине. А если добавить сомнение в ее безопасности (6%), что она не проверена (4%), а также тех, кто сказал, что эта вакцина не устраивает без объяснения причин (6%), то сомнения в вакцине имеют 54% тех, кто не готов вакцинироваться.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 10 по 12 марта 2021 года среди 2014 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.