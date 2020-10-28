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Вакцинация от COVID-19 может начаться в апреле 2021 года, - Еврокомиссия

Брюссель, Среда 28 октября 2020 20:09
Вакцинация от COVID-19 может начаться в апреле 2021 года, - Еврокомиссия
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/guengl)
Автор: РБК-Украина

Поставки потенциальной вакцины против коронавируса в страны Европейского союза могут начаться всерьез в апреле 2021 года. В это же время может начаться и вакцинация.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Большие объемы поставок должны начаться в апреле",- сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что в лучшем случае компании-производители могут поставлять в ЕС до 50 миллионов дозы вакцины в месяц.

Отметим, в общей сложности Еврокомиссия намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее в ЕС предупредили, что вакцинация до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Евросоюза.

Ранее в ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19.

Кроме того, во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

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