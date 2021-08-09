Вакцинация CoronaVac: кому необходимо получить третью дозу препарата

"Бустерная доза является иммуногенной и необходима пожилым людям, которые прошли вакцинацию двумя дозами CoronaVac", - говорится в сообщении.

По информации исследователей, титры нейтрализующих антител существенно снижаются через шесть месяцев после двух доз CoronaVac среди пожилых людей, а бустерная доза быстро вызывает стойкий иммунный ответ.

"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", - отметили авторы.

Указано, что третья доза, введенная через 8 месяцев или более после второй дозы, значительно повысила уровни антител.