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Вакцинация CoronaVac: кому необходимо получить третью дозу препарата

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Понедельник 09 августа 2021 09:51
Вакцинация CoronaVac: кому необходимо получить третью дозу препарата Фото: кто из вакцинированных CoronaVac потребует дополнительную прививку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Разработчики китайской вакцины CoronaVac оценили выработку иммунитета после введения двух доз препарата, а также необходимость введения третьей (бустерной) дозы. Авторы исследования рекомендуют дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv.

"Бустерная доза является иммуногенной и необходима пожилым людям, которые прошли вакцинацию двумя дозами CoronaVac", - говорится в сообщении.

По информации исследователей, титры нейтрализующих антител существенно снижаются через шесть месяцев после двух доз CoronaVac среди пожилых людей, а бустерная доза быстро вызывает стойкий иммунный ответ.

"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", - отметили авторы.

Указано, что третья доза, введенная через 8 месяцев или более после второй дозы, значительно повысила уровни антител.

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