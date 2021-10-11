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Вакцинация на 90% снижает риск госпитализации или смерти при COVID-заражении, - ученые

Автор: Мария Кучерявец

Французские ученые установили высокую эффективность COVID-вакцин в соотношении с тяжелым течением болезни. Установлено, что прививка на 90% снижает риск госпитализаций и летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что исследование проводилось на основе результатов анализов 22 млн людей старше 50 лет.

Так, ученые сравнили результаты 11 млн вакцинированных людей с таким же количеством непривитых.

В частности, определено, что через 14 дней после получения второй дозы вакцины привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или умереть при заражении COVID-19.

Вместе с тем значительный защитный эффект наблюдается и в случае заражения "Дельта"-штаммом - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей 50-75 лет.

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