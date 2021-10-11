ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Вакцинация на 90% снижает риск госпитализации или смерти при COVID-заражении, - ученые

Новина українською →
Франция, Понедельник 11 октября 2021 10:44
Вакцинация на 90% снижает риск госпитализации или смерти при COVID-заражении, - ученые Фото: вакцинация на 90% снижает риск госпитализации или смерти при COVID-заражении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Французские ученые установили высокую эффективность COVID-вакцин в соотношении с тяжелым течением болезни. Установлено, что прививка на 90% снижает риск госпитализаций и летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что исследование проводилось на основе результатов анализов 22 млн людей старше 50 лет.

Так, ученые сравнили результаты 11 млн вакцинированных людей с таким же количеством непривитых.

В частности, определено, что через 14 дней после получения второй дозы вакцины привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или умереть при заражении COVID-19.

Вместе с тем значительный защитный эффект наблюдается и в случае заражения "Дельта"-штаммом - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей 50-75 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
NEWS
Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет
Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет
DAILY
Евгений Енин: Структура МВД работает как работает, новых инициатив президент не выдвигал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Структура МВД работает как работает, новых инициатив президент не выдвигал