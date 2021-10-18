Вакцинальный бум, транспортный коллапс и игнорирование ограничений: ситуация в областях "красной" зоны

Общяя ситуация

По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

В этих областях запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Одесса

Минувшие выходные стали рекордными по количеству прививок от коронавируса в Одессе и области. С утра в некоторые поликлиники стояли огромные очереди, сообщила глава Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко.

"Я убедительно всех прошу: записывайтесь через регистратуру или через приложение Helsi, прежде, чем приходить. Невозможно обеспечить вакциной сразу 300 человек, которые единомоментно пришли", - сказала Денисенко.

Днепр

В некоторых центрах желающих вакцинироваться настолько много, что создаются огромные очереди. Большие очереди в "Меноре", там было 500 человек, сообщает местное издание gorod.

В центре отмечают, что должны вакцинировать сегодня примерно 6 тысяч человек - это в 10 раз больше нежели в эту субботу.