ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцина против COVID-19 должна быть доступной для всех, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех. По его словам, к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Самые читаемые новости

Об этом Датта заявил во время брифинга.

"В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой", - заявил он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

Позже региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге назвал перспективы вакцин против COVID-19 феноменальными и заявил, что они потенциально могут изменить "правила игры".

Добавим, что Великобритания стала первой страной мира, которая одобрила вакцину от коронавируса. Британское правительство зарегистрировало вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗвакцина от коронавируса