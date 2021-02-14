Вакцина Pfizer на 92% процента снижает риск перенести COVID тяжело, - исследование

Вакцина от коронавируса Pfizer на 92% снижает риск, что человек переболеет коронавирусом в тяжелой форме. И на 94%, что человек в целом будет ощущать серьезные симптомы заболевания.

Для исследования взяли данные 1,2 миллиона израильтян, из которых только половина была привита от коронавируса. В каждой группе было по 170 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше и 430 тысяч человек в возрасте от 18 до 59 лет. Их также делили по состоянию здоровья и принадлежности к различным группам риска и хроническим заболеваниям. Данные вакцинированного пациента сравнивали с его статистическим двойником, который еще не привился.

В ходе исследования стало ясно, что вакцина эффективна и в случае, если человек заболел после вакцинации. Это было первое такое исследование, поскольку предыдущие проверяли как препарат, собственно, влияет на саму заражемость вирусом.

Выяснилось, что наличие иммунитета от вакцины на 94% снижает количество проявления различных симптомов заболевания и на 92% - что человек будет болеть в тяжелой форме. Эти данные актуальны и для возрастной группы от 70 лет и старше. Ранее эффективность вакцины Pfizer для самых старших не была отдельно исследована из-за сжатых сроков клинических испытаний вакцины.