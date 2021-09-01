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Вакцина Moderna создает в два раза больше антител, чем Pfizer, - исследование

Автор: Валерия Полищук

Исследование иммунного ответа двух мРНК вакцин показало, что вакцина от коронавируса Moderna создает в два раза больше антител, чем вакцина компании Pfizer. В исследовании приняли участие медработники, которые получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Исследователи проанализировали уровень антител у медработников Бельгии после того, как они получили обе дозы вакцин, включая 688 человек, получивших вакцину Moderna, и 959 человек, получивших вакцину Pfizer.

Среди тех, кто ранее не болел коронавирусом, у получивших вакцину Moderna, среднее число единиц антител на миллилитр составило 2 881, в то время как у участников, получивших вакцину Pfizer, число единиц на миллилитр составило 1 108.

Участники, которые ранее заразились COVID-19, сообщили о более высоких уровнях антител, в результате чего общий средний показатель среди всех участников составил 3836 единиц на миллилитр для Moderna и 1444 единицы на миллилитр для Pfizer.

По данным исследования, уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.

По мнению исследователей, разница в уровнях антител может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna и более длительным интервалом между первой и второй вакцинацией. Вторая вакцина Moderna вводится через четыре недели после первой прививки, в то время как вакцина Pfizer вводится через три недели после первой прививки.

Анализ на антитела проводился до вакцинации и через шесть-десять недель после второй дозы. Исследование показало, что уровень антител отрицательно коррелирует с возрастом у тех, кто ранее не был инфицирован, при этом самые высокие уровни антител наблюдались у лиц моложе 35 лет.

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Вакцина от коронавируса