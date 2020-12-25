Вакцина от коронавируса в Украине будет платной: для кого

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Украине определены группы населения, которые получат COVID-вакцину бесплатно

Президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Об этом глава государства сказал в интервью журналу "Фокус".

Как рассказал Зеленский, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно помощи с получением вакцины от коронавируса, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться", - сказал он.

Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как отметил Зеленский, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавируса. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

"Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально", - пояснил он.

Напомним, в Украине утвердили план массовой вакцинации от коронавируса. В рамках этого плана правительство хочет бесплатно вакцинировать 9 категорий украинцев - это медработники, пенсионеры, военные и силовики, учителя и люди с тяжелыми болезнями.

Как писало РБК-Украина, Минздрав рассчитывает начать вакцинацию населения от коронавируса в январе, но сроки могут сместиться из-за задержки с получением вакцины.