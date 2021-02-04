Вакцина от коронавируса станет новым "безвизом", - Стефанишина

Вакцинация от коронавируса откроет возможность для смягчения ограничений на передвижение между странами. Поэтому ее массовое проведение важно.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ТСН".

Она отметила, что Украина постоянно общается с Евросоюзом касательно перспектив введения сертификатов вакцинации от коронавируса.

"Не секрет, что вакцина - это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации. Мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать", - сказала Стефанишина.

Она считает, что с апреля ситуация с вакцинацией станет более нормальной и спадет "вакцинационный хайп". При этом именно с вакцинацией в Европе и на Западе связывают возвращение к нормальной жизни.

Также Ольга Стефанишина рассказала, к чему украинским туристам готовиться летом. По ее словам, сейчас есть три сценария развития событий и они зависят от эпидимеологической ситуации и вакцинации в странах.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.