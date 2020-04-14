Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год, - ВОЗ

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом сообщает Reuters.

Также Харрис утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

По ее словам, количество новых случаев коронавируса уменьшается только в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки все еще растут в Великобритании и Турции.

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Он также отметила, что самое главное сейчас установить контроль над передачей вируса, прежде чем начинать ослаблять ограничения.

Напомним, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее в ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

Кроме того, в США начались клинические испытания на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса.

Добавим, что правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида.