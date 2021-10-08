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Вакцина от коронавируса добралась до Антарктиды

Автор: Артур Родивилов

Через 9 месяцев после запуска прививок против коронавируса вакциной AstraZeneca попала и в Антарктиду. Партия прибыла для британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На этой неделе привили 23 сотрудника британской исследовательской станции Ротера. Дозы вакцины перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию.

"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить населения станции и Антарктиды без вирусов", - отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Следующую партию вакцины для второй прививки в Антарктиду доставят через 4 недели.

Напомним, ранее сообщалось, что AstraZeneca намерена зарегистрировать в США новый препарат антител против COVID-19.

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Вакцина