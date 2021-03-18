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Вакцина Johnson&Johnson эффективна против мутаций коронавируса, - ВОЗ

Автор: Андрей Козловский

Всемирная организация здравоохранения заявила о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых штаммов коронавируса. Поэтому ее рекомендуют использовать в странах, где циркулируют мутации COVID-19.

Об этом заявил глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, сообщает CGTN.

По словам Кравиото, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", - сказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 81% относительно южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.

Кроме того, ВОЗ разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Также недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.

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