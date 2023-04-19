ВАКС ухвалив рішення про заочний арешт Добвенка: юрист відреагував

Він також зазначив, що вважає рішення суду незаконним, і планує оскаржити його в апеляційному порядку, а також відстоюватиму свої права у Європейському суді з прав людини».

За словами юриста, слідство не надало жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри та його причетності, хоча саме наявність обґрунтованої підозри є обов’язковою передумовою заочного арешту.

"Міжнародна судова перспектива цієї справи повністю відсутня. І це, на жаль, ще один доказ того, що непрофесійні дії НАБУ знову шкодять усій правовій системі України. Як уже раніше писав, я не переховуюсь. Місце мого проживання відоме слідству. Я мешкаю у Великій Британії вже чотири роки, і перебуваю на консульському обліку у Посольстві України. Навіщо при цьому НАБУ мене розшукувати? Десятки разів я звертався до НАБУ і САП з листами та клопотаннями про співпрацю та проведення слідчих дій. Пропонував провести мій допит. Але всі ці заяви залишися без відповіді. Виступити на своєму засіданні суд мені також не дозволив, і також - цілком безпідставно. Це при тому, що в інших засіданнях я брав участь дистанційно з дозволу цього ж ВАКС", - зазначив адвокат.

Щодо змісту висунутих звинувачень, то, за його слова, причинно-наслідкові зв’язки теж втрачено.

"Слідство не надало жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри та моєї причетності, хоча саме наявність обґрунтованої підозри є обов’язковою передумовою заочного арешту. При цьому суд, очевидно, навіть не дав цьому оцінки. Але і це ще не все. Суд закрив очі і на явні порушення закону слідством. По-перше, прокурори САП двічі оголосили мені підозру з приводу одних і тих самих обставин, хоча подвійне притягнення до відповідальності - незаконне. По-друге, суд не врахував, що на момент звернення сторони обвинувачення із клопотанням про заочний арешт строки досудового розслідування вже сплинули.Безумовно, цей заочний арешт є незаконним. Я оскаржуватиму його в апеляційному порядку. Крім того, відстоюватиму свої права у Європейському суді з прав людини", - написав юрист.

Нагадаємо, раніше Андрій Довбенко неодноразово заявляв, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ безпідставно ігнорують вимоги закону та не бажають допитати його в єдиний можливий спосіб.

Процедурні дії відбуваються в рамках кримінального провадження, яке розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуальним наглядом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Мова йде про начебто здійснений незаконний продаж арештованого майна через АРМА та ДП "СЕТАМ".

Саме розслідування було розпочато ще у травні 2019 року.